Атлетико — Барселона: онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

"Атлетико" — "Барселона"

Во вторник, 14 апреля, мадридский "Атлетико" встретится с каталонской "Барселоной" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая игра между командами состоялась 8 апреля на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась победой "матрасников" со счетом 2:0.

Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия). В первой встрече лондонцы на выезде победили лиссабонцев со счетом 1:0.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Атлетико" — "Барселона".