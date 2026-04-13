Атлетико — Барселона: онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Следите на нашем сайте за ходом ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Во вторник, 14 апреля, мадридский "Атлетико" встретится с каталонской "Барселоной" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Первая игра между командами состоялась 8 апреля на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась победой "матрасников" со счетом 2:0.
Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия). В первой встрече лондонцы на выезде победили лиссабонцев со счетом 1:0.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Атлетико" — "Барселона".