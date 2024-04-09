Атлетико – Боруссия Дортмунд: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 10 апреля, мадридский "Атлетико" сойдется с дортмундской "Боруссией" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В 1/8 финала самого престижного евротурнира "Атлетико" в серии пенальти одолел "Интер" (0:1, 2:1). В свою очередь, "Боруссия" Дортмунд обыграла ПСВ (1:1, 2:0).

Где смотреть матч Атлетико – Боруссия Дортмунд

На территории Украины поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и дортмундской "Боруссией" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетико – Боруссия Дортмунд

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают испанский клуб. На победу подопечных Диего Симеона предлагают поставить с коэффициентом 1,82. Ничья – 3,75. Выигрыш "шмелей" – 4,90.

Также выше оцениваются шансы "матрасников" в двухматчевой дуэли. На проход "Атлетико" в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,62. Выход в следующую стадию представителя немецкой Бундеслиги – 2,42.

Ответный поединок между "Боруссией" и "Атлетико" запланирован на вторник, 16 апреля, в Дортмунде.

Добавим, что в полуфинале победитель пары "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд померяется силами с сильнейшим в дуэли ПСЖ – "Барселона".

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