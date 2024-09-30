"Атлетико" драматично избежал поражения от "Реала" в едва не сорванном матче Примеры (видео)

"Атлетико" и "Реал" сыграли вничью в центральном матче 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм прошел без забитых голов. После перерыва "сливочные" открыли счет – на 64-й минуте после передачи Винисиуса Жуниора отличился Эдер Милитао.

Через несколько минут после забитого мяча поединок был прерван. Болельщики "матрасников" начали бросать на поле разные предметы – зажигалки, монеты, пекеты непонятного содержимого, а также возгласами провоцировать голкипера "бланкос" Тибо Куртуа.

Арбитр забрал команды с поля, пока фанатов "Атлетико" не утихомирили. Через 18 минут игра возобновилась.

Развязка противостояния наступила в компенсированное время. На 90+5-й минуте гол Анхеля Корреа спас команду Диего Симеоне от поражения в мадридском дерби.

Отметим, что "матрасники" доигрывали поединок в меньшинстве – на 90+9-й минуте прямую красную карточку и удаление заработал Маркос Льоренте.

Украинский вратарь "Королевского клуба" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. В этом сезоне 25-летний голкипер сборной Украины, который продлил контракт с "Реалом" до лета 2030 года, еще не сыграл ни одного поединка за мадридцев.

Обзор матча "Атлетико" – "Реал" Мадрид

После этого матча "Реал" с 18 очками остался на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, сократив отставание от лидирующей "Барселоны" до 3 баллов. "Атлетико" с 16 пунктами находится на третьей позиции.

Свои следующие матчи "Реал" и "Атлетико" проведут 2 октября Лиге чемпионов: "сливочные" на выезде сыграют против французского "Лилля", а "матрасники" в гостях сразятся с португальской "Бенфикой".

В чемпионате Испании подопечные Карло Анчелотти 5 октября на своем поле встретятся с "Вильярреалом", тогда как команда Симеоне днем позже попытается обыграть "Реал Сосьедад".

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