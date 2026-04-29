"Атлетико" и "Арсенал" не определили сильнейшего в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

"Атлетико" сыграл вничью с "Арсеналом" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился со счетом 1:1 .

В первом тайме команды нанесли лишь по одному удару в створ ворот, но лондонский клуб сумел открыть счет — на 44-й минуте Виктор Дьекереш реализовал пенальти после того, как его в штрафной площадке мадридцев подтолкнул Давид Ганцко.

На старте второго тайма "матрасники" сравняли счет — на 56-й минуте Хулиан Альварес реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Бена Уайта в штрафной площадке английского клуба после удара Маркоса Льоренте.

На 63-й минуте подопечные Диего Симеоне имели возможность развить свой успех, но после удара Антуана Гризманна из центра штрафной площадки "канониров" спасла перекладина.

На 74-й минуте испанский клуб создал еще один супершанс — Адемола Лукман пробил из центра штрафной площадки, но голкипер "пушкарей" Давид Райя совершил сейв.

На 78-й минуте "Арсенал" мог заработать еще один пенальти. Эберечи Эзе упал в штрафной площадке "Атлетико" после контакта с Ганцко — рефери сразу назначил 11-метровый, но затем просмотрел видеоповтор эпизода и отменил свое решение.

Следовательно, клубы не смогли определить сильнейшего в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Ответный матч между "Арсеналом" и "Атлетико" состоится 5 мая на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором другого полуфинального противостояния, в котором встречаются французский ПСЖ и немецкая "Бавария".

В первом матче ПСЖ 28 апреля на своем поле одолел "Баварию" со счетом 5:4. Ответный поединок состоится 6 мая в Мюнхене.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

