Атлетико – Интер: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой "нерадзурри".
В среду, 13 марта, мадридский "Атлетико" и миланский "Интер" сойдутся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Поединок состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что в первой игре между этими командами "Интер" дома одолел "Атлетико" со счетом 1:0.
Где смотреть матч Атлетико – Интер
На территории Украины ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Интером" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Прогнозы букмекеров на матч Атлетико – Интер
Незначительным фаворитом второго поединка букмекеры считают миланский клуб. На победу "нерадзурри" можно поставить с коэффициентом 2,55. Ничья – 3,35. Выигрыш "матрасников" – 3,00.
Что касается двухматчевого противостояния, то аналитики значительно выше оценивают шансы "Интера" на выход в четвертьфинал – 1,22. Проход "Атлетико" в следующую стадию турнира – 4,55.
Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на пятницу, 15 марта.
Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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