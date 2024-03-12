Атлетико – Интер: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой "нерадзурри".

В среду, 13 марта, мадридский "Атлетико" и миланский "Интер" сойдутся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в первой игре между этими командами "Интер" дома одолел "Атлетико" со счетом 1:0.

Где смотреть матч Атлетико – Интер

На территории Украины ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Интером" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетико – Интер

Незначительным фаворитом второго поединка букмекеры считают миланский клуб. На победу "нерадзурри" можно поставить с коэффициентом 2,55. Ничья – 3,35. Выигрыш "матрасников" – 3,00.

Что касается двухматчевого противостояния, то аналитики значительно выше оценивают шансы "Интера" на выход в четвертьфинал – 1,22. Проход "Атлетико" в следующую стадию турнира – 4,55.

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на пятницу, 15 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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