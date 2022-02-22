Атлетико Мадрид – Манчестер Юнайтед, Бенфика – Аякс: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Атлетико Мадрид – Манчестер Юнайтед, Бенфика – Аякс: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Вторую игровую неделю плей-офф Лиги чемпионов подарит нам очередные громкие противостояния.

В среду, 23 февраля , состоится четвертый день поединков 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22.

В этот день поход за трофеем продолжит мадридский "Атлетико". "Матрацники" будут принимать дома "Манчестер Юнайтед". В параллельном матче дня "Аякс", который стал одной из трех команд, набравших максимальное количество очков на групповом этапе, отправится в гости в португальскую "Бенфику".

Начало обеих игр – в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Атлетико Мадрид – Манчестер Юнайтед

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетико Мадрид – Манчестер Юнайтед

Фаворитом встречи букмекеры считают мадридскую команду. На ее победу предлагается коэффициент 2,55. На успех гостей можно поставить с котировкой 3,16. Нича оценивается коэффициентом 3,26.

Мадридский клуб не легко вышел с 7 очками из группы В с "Ливерпулем" (18), "Порту" (5) и "Миланом" (4). В 6 матчах "Атлетико" трижды проиграл и одержал две выездные победы.

"МЮ" с 11 очками выиграл группу F, обойдя "Вильярреал" (10), "Аталанту" (6) и "Янг Бойз" (5). В 6 матчах манкунианцы одержали 3 победы, проиграв только стартовый выездной матч с "Янг Бойз".

Для команд это будет третья очная встреча. Преимущество в противостоянии на стороне "Атлетико" — "матрасники" одержали одну победу при одной ничьей.

Где смотреть матч Бенфика – Аякс

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Бенфика – Аякс

На "Бенфику" в этом матче можно поставить за 4:33, ничью предлагают за 4:10, а победу "Аякса" — за 1:82.

"Бенфика" классно провела групповой этап, несмотря на то, что очутилась в компании с такими монстрами, как "Бавария" и "Барселона". Лиссабонский клуб не смог набрать очки только в матчах с "Баварией", тогда как "Барса" вообще не стала для него проблемой. На своем поле "Бенфика" разгромила каталонцев со счетом 3:0, а встреча на "Камп Ноу" завершилась вничью 0:0.

"Аякс" выиграл все шесть матчей с общей разницей мячей 20:5. Команда Эрика тен Хага легко справилась с дортмундской "Боруссией", лиссабонским "Спортингом" и "Бешикташем".

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