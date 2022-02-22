Атлетико – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

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В среду, 23 февраля , испанский "Атлетико" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов примет дома английский "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что поединок состоится на домашней арене "матрасников", начало игры – в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч команды проведут 15 марта в Англии на стадионе "Олд Траффорд".