Атлетико – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

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В среду, 23 февраля, испанский "Атлетико" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов примет дома английский "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что поединок состоится на домашней арене "матрасников", начало игры – в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ответный матч команды проведут 15 марта в Англии на стадионе "Олд Траффорд".
- "Атлетико" вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы, заняв в группе второе место. Подопечные Диего Симеоне пропустили вперед английский "Ливерпуль". Также в группе были португальский "Порту" и итальянский "Милан";
- "Красные дьяволы", в свою очередь, вышли в 1/8 финала с первой позиции. "Манкунианцы" оставили позади себя испанский "Вильярреал", итальянскую "Аталанту" и швейцарский "Янг Бойз".