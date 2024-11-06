"Атлетико" на последних секундах вырвал победу над ПСЖ в Лиге чемпионов (видео)

"Матрацники" в волевом стиле выиграли в Париже.

Мадридский "Атлетико" на выезде обыграл ПСЖ в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 1:2 .

На 14-й минуте встречи парижан вывел вперед Уоррен Заир-Эмери. "Матрацникам" понадобилось всего четыре минуты для того, чтобы отыграться – счет сравнял Науэль Молина.

Во втором тайме команды долгое время не могли забить, но в самой концовке поединка подопечные Диего Симеоне вырвали победу – на 90+3-й минуте голом отличился Анхель Корреа.

Обзор матча ПСЖ – "Атлетико"

Благодаря этой победе "Атлетико" с 6 очками поднялся на 23-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. ПСЖ с 4 баллами опустился на 25-ю позицию.

В следующем туре мадридцы на выезде сыграют с пражской "Спартой", а парижане приедут в гости к "Баварии". Матчи состоятся 26 ноября.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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