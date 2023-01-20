"Атлетико" объявил о трансфере звезды "Барселоны": детали соглашения

Нидерландский форвард Мемфис Депай перебрался из каталонской "Барселоны" в мадридский "Атлетико".

О трансфере 28-летнего футболиста "матрасники" сообщили на своем официальном сайте.

Депай успешно прошел медобследование и подписал с "Атлетико" контракт до лета 2025 года.

⚪ #BienvenidoMemphis



✍️ @Memphis va signar el seu contracte com a nou jugador rojiblanco a les oficines del Cívitas @Metropolitano. pic.twitter.com/tspX4sMB7e — Atlético de Madrid (@Atleti) January 20, 2023

Ранее сообщалось, что "Барселона" заработает на трансфере Мемфиса три миллиона евро. Еще один миллион евро каталонцы могут получить в качестве бонусов.

В этом сезоне Депай сыграл всего два матча в Ла Лиге и забил один гол. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекал в конце текущего сезона.

Напомним, Депай перешел в "Барселону" летом 2021 года свободным агентом. До этого он играл за нидерландский ПСВ, английский "Манчестер Юнайтед" и французский "Лион".

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