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"Атлетико" объявил о трансфере звезды "Барселоны": детали соглашения

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Атлетико" объявил о трансфере звезды "Барселоны": детали соглашения

Фото: Associated Press

Мемфис Депай отныне будет выступать за "матрасников".

Нидерландский форвард Мемфис Депай перебрался из каталонской "Барселоны" в мадридский "Атлетико".

О трансфере 28-летнего футболиста "матрасники" сообщили на своем официальном сайте.

Депай успешно прошел медобследование и подписал с "Атлетико" контракт до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что "Барселона" заработает на трансфере Мемфиса три миллиона евро. Еще один миллион евро каталонцы могут получить в качестве бонусов.

В этом сезоне Депай сыграл всего два матча в Ла Лиге и забил один гол. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекал в конце текущего сезона.

Напомним, Депай перешел в "Барселону" летом 2021 года свободным агентом. До этого он играл за нидерландский ПСВ, английский "Манчестер Юнайтед" и французский "Лион".

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Дата публикации
Просмотры
426
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