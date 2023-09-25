"Атлетико" обыграл "Реал" в зрелищном мадридском дерби – Лунин остался в запасе (видео)

Дубль Альваро Мораты и гол Антуана Гризманна позволили "матрасникам" победить в принципиальном матче.

"Атлетико" обыграл "Реал" в центральном матче 6-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на арене "Метрополитано" в Мадриде завершился со счетом 3:1 .

Команда Диего Симеоне сумела забить два быстрых гола. Уже на четвертой минуте встречи Альваро Мората головой переправил мяч в угол ворот Кепы Аррисабалаги после навеса, который выполнил Самуэл Лино.

На 18-й минуте "матрасники" удвоили свое преимущество – Антуан Гризманн ударом головой замкнул подачу от Сауля Ньигеса.

На 35-й минуте "сливочные" сократили отставание в счете – Тони Кроос на замахе убрал соперника и из-за пределов штрафной отправил мяч в ближний угол.

Однако сразу после перерыва "Атлетико" вернул себе преимущество в два гола. Дубль оформил Мората, нанеся точный удар головой после подачи Ньигеса. Отыграть хотя бы один мяч до финального свистка подопечным Карло Анчелотти не удалось.

Отметим, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча

Таким образом, "матрасники" реабилитировались за сенсационное поражение в предыдущем туре Ла Лиги от "Валенсии" (0:3) украинского форварда Романа Яремчука.

"Атлетико" (10 очков) поднялся на пятое место в чемпионате Испании. "Реал" впервые потерял очки в этом сезоне Примеры и с 15 баллами занимает третье место. Лидируют "Барселона" и "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которые набрали по 16 пунктов.

В следующем туре "Атлетико" 28 сентября на выезде сыграет с "Осасуной", а "Реал" днем ранее будет принимать "Лас-Пальмас".

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