"Атлетико" победил дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

"Атлетико" на своем поле одержал победу над дортмундской "Боруссией" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился со счетом 2:1 .

В первом тайме встречи "матрасники" создали себе комфортный гандикап, дважды отправив мяч в ворота немецкого клуба. Уже на четвертой минуте счет в игре открыл Родриго Де Пауль.

На 32-й минуте команда Диего Симеоне удвоила свое преимущество – Самуэл Лино отличился голом после передачи Антуана Гризманна.

После перерыва "шмели" пытались выбраться из затруднительного положения и сумели сократить отставание – окончательный счет матча на 81-й минуте установил Себастьен Алле.

Обзор матча "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд

Ответный поединок между "Боруссией" и "Атлетико" запланирован на вторник, 16 апреля, в Дортмунде.

Отметим, что в полуфинале победитель пары "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд померяется силами с сильнейшим в дуэли ПСЖ – "Барселона".

Читайте также:

Безумная голевая перестрелка: "Барселона" одолела ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

"Арсенал" с Зинченко избежал поражения от "Баварии" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

"Реал" и "Манчестер Сити" не определили победителя в феерическом четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)