Атлетико – Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Испании

В четверг, 18 января, "Атлетико" и "Реал" встретятся в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Мадридское дерби состоится на столичном стадионе "Метрополитано", который является домашней ареной "матрасников". Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

В 1/16 финала турнира "Атлетико" обыграл "Луго" (3:1), тогда как "Реал" разобрался с "Арандиной" (3:1), выступающей в четвертом по силе дивизионе испанского чемпионата.

Отметим, что в составе "Реала" выступает украинский голкипер Андрей Лунин. Недавно он завоевал свой седьмой трофей с мадридским клубом – в финале Суперкубка Испании "сливочные" уничтожили "Барселону" (4:1).

Интересно, что в полуфинале Суперкубка Испании "Реал" в феерическом матче одолел "Атлетико" со счетом 5:3 по итогам экстра-таймов. В той игре ворота "Королевского клуба" защищал Кепа Аррисабалага, а Лунин остался на скамейке для запасных.

Где смотреть матч Атлетико – Реал Мадрид

На территории Украины матч 1/8 финала Кубка Испании между "Атлетико" и "Реалом" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетико – Реал Мадрид

В грядущем поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение "сливочным". На победу команды Карло Анчелотти в основное время можно поставить с коэффициентом 2,49. Ничья – 3,55. Выигрыш подопечных Диего Симеоне – 2,90.

Итоговый триумф "Реала" (с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти) оценивается коэффициентом 1,82. Выход "Атлетико" в четвертьфинал турнира – 2,06.

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