Атлетико – Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на матч Ла Лиги

"Матрацники" и "сливочные" сойдутся в принципиальном мадридском дерби.

В воскресенье, 24 сентября, состоится центральный матч 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором сильнейшего будут определять мадридские гранды – "Атлетико" и "Реал".

Чрезвычайно принципиальный поединок будет сыгран на арене "Метрополитано" в Мадриде, которая является домашней для "матрасников". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

После четырех сыгранных матчей "Атлетико" с 7 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. В предыдущем туре команда Диего Симеоне на выезде сенсационно проиграла Валенсии (0:3) украинского форварда Романа Яремчука.

"Реал" выиграл все пять своих поединков на старте сезона Примеры и с 15 очками шел лидером чемпионата перед началом шестого тура. В прошлом матче Ла Лиги "Королевский клуб" одержал волевую победу над "Реалом Сосьедад" (2:1).

Где смотреть матч Атлетико – Реал Мадрид

На территории Украины поединок шестого тура Ла Лиги между "Атлетико" и "Реалом" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетико – Реал Мадрид

Совсем незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Реал". На победу команды Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 2,62. Ничья – 3,45. Выигрыш "матрасников" – 2,82.

Напомним, посреди недели оба клуба стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов. "Реал" драматично вырвал победу над немецким "Унионом" (1:0). "Атлетико" же сыграл вничью с итальянским "Лацио" (1:1) – гол вратаря на последних секундах спас римлян от поражения.

Читайте также:

"Барселона" за 8 минут оформила яркий камбэк и поднялась на первое место в Ла Лиге (видео)

Гол и ассист Довбика, "привезенный" пенальти Цыганкова: "Жирона" разбила соперника в Ла Лиге (видео)

Арсенал – Тоттенхэм: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ