"Атлетико" уничтожил "Барселону" в первом матче полуфинала Кубка Испании

"Атлетико" – "Барселона" / © Associated Press

"Атлетико" на своем поле разгромил "Барселону" в первом матче полуфинала Кубка Испании сезона-2025/26. Встреча на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершилась со счетом 4:0 .

Уже на 6-й минуте поединка защитник каталонцев Эрик Гарсия отличился автоголом. А на 14-й минуте Антуан Гризманн развил преимущество "матрасников".

Еще до перерыва подопечные Диего Симеоне сделали счет разгромным. На 33-й минуте ворота "сине-гранатовых" поразил Адемола Лукман, а на 45+2-й забил Хулиан Альварес.

Во втором тайме подопечные Ханси Флика пытались сократить отставание, но гол Пау Кубарси на 52-й минуте был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора (VAR).

Доигрывала этот матч "Барселона" в меньшинстве – Эрик Гарсия на 85-й минуте заработал прямую красную карточку.

Ответный поединок между этими командами состоится 3 марта в Барселоне.

Отметим, в другой полуфинальной паре Кубка Испании сильнейшего определяют "Атлетик" Бильбао и "Реал Сосьедад". Первая игра закончилась минимальной победой команды из Сан-Себастьяна.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко забил дебютный гол за "Аякс".