"Атлетико" уничтожил "Тоттенхэм" в плей-офф Лиги чемпионов — вратарь "шпор" установил антирекорд

"Атлетико" Мадрид / © Associated Press

"Атлетико" на своем поле одержал разгромную победу над "Тоттенхэмом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился со счетом 5:2 .

Уже к 15-й минуте встречи "матрасники" трижды поразили ворота соперника. Голами отличились Маркос Льоренте, Антуан Гризманн и Хулиан Альварес.

Причем две результативные ошибки допустил чешский голкипер "шпор" Антонин Кинский, для которого это был дебютный матч в Лиге чемпионов.

Таким образом Кинский установил антирекорд турнира. Он стал первым вратарем в истории, который пропустил три гола за 15 минут в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер "Тоттенхэма" Игорь Тудор решил уже на 17-й минуте заменить Кинского, выпустив вместо дебютанта итальянского голкипера Гульельмо Викарио.

"Тоттенхэм" заменил вратаря на 17-й минуте матча с "Атлетико" / © Associated Press

Однако уже на 22-й минуте "Атлетико" забил четвертый мяч — его автором стал Робен Ле Норман. Через четыре минуты лондонцы сумели отыграть один гол усилиями Педро Порро.

На старте второго тайма подопечные Диего Симеоне забили пятый мяч — на 55-й минуте Альварес оформил дубль.

"Тоттенхэму" на 76-й минуте удалось сократить отставание благодаря голу Доминика Соланке, который стал последним в этом поединке.

Обзор матча "Атлетико" — "Тоттенхэм"

Ответный матч между командами состоится в среду, 18 марта, в Лондоне.

Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Ньюкасл" (Англия) — "Барселона" (Испания).

Ранее сообщалось, что "Барселона" на последних секундах избежала поражения от "Ньюкасла" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.