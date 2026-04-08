"Атлетико" в большинстве победил "Барселону" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Ответный поединок состоится 14 апреля в Мадриде.
Мадридский "Атлетико" обыграл каталонскую "Барселону" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счетом 0:2.
Ключевой эпизод встречи произошел в конце первого тайма — защитник "сине-гранатовых" Пау Кубарси сбил Джулиано Симеоне перед собственной штрафной площадкой. Арбитр сразу показал желтую карточку, но после просмотра видеоповтора (VAR) отменил свое решение и наказал игрока "Барселоны" прямой красной.
"Матрацники" воспользовались этим стандартом и открыли счет — на 45-й минуте Хулиан Альварес красивым ударом со штрафного закрутил мяч в правую "девятку".
Во втором тайме подопечные Ханси Флика даже в меньшинстве атаковали и пытались сравнять счет, но вместо этого "Атлетико" увеличил свое преимущество — на 70-й минуте Александер Серлот переправил мяч в ворота после навеса Маттео Руджери с левого фланга.
Несмотря на все попытки "блаугранас" хотя бы сократить отставание, подопечные Диего Симеоне удержали победу с разницей в два мяча.
Обзор матча "Барселона" — "Атлетико"
Будет добавлен в скором времени.
Ответный матч между "Атлетико" и "Барселоной" состоится во вторник, 14 апреля, на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Победитель пары "Барселона" — "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия).
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.