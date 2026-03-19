"Атлетико" в ответном матче проиграл "Тоттенхэму", но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" — "Атлетико" / © Associated Press

Испанский "Атлетико" на выезде проиграл английскому "Тоттенхэму" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне завершился со счетом 3:2 .

Хозяева поля открыли счет на 30-й минуте — гол забил Рандаль Коло Муани.

На старте второго тайма мадридцы отыгрались — на 47-й минуте отличился Хулиан Альварес.

На 52-й минуте Хави Симонс снова вывел лондонцев вперед. На 75-й минуте подопечные Диего Симеоне во второй раз за матч сравняли счет — точный удар нанес Давид Ганцко.

На 90-й минуте "шпоры" вырвали победу — Симонс реализовал пенальти, оформив таким образом дубль.

Первая встреча между командами в Мадриде закончилась разгромной победой "матрасников" (5:2). Так что по сумме двух матчей "Атлетико" был сильнее со счетом 7:5 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Обзор матча "Тоттенхэм" — "Атлетико"

"Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с "Барселоной", которая в 1/8 финала разорвала "Ньюкасл" (1:1, 7:2).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.