"Атлетико" в серии пенальти одолел "Интер" и стал последним четвертьфиналистом Лиги чемпионов (видео)

Команда Диего Симеоне чрезвычайно драматично взяла реванш у "нерадзурри" за поражение в первом матче.

Мадридский "Атлетико" принимал миланский "Интер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время поединка на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершилось победой хозяев со счетом 2:1 , а в серии пенальти "матрасники" вырвали путевку в четвертьфинал турнира – 3:2.

В первой игре между этими командами "Интер" дома одолел "Атлетико" со счетом 1:0. Так что команде Диего Симеоне в домашней встрече необходимо было обязательно побеждать, чтобы претендовать на выход в следующую стадию.

Задача "матрасников" усложнилась на 33-й минуте, когда Федерико Димарко вывел "нерадзурри" вперед после передачи Николо Бареллы.

Однако испанский клуб очень быстро ответил своим голом – на 35-й минуте Антуан Гризманн среагировал на отскок мяча в чужой штрафной и расстрелял ворота Янна Зоммера.

Во втором тайме "Атлетико" устроил безумное давление на ворота лидера чемпионата Италии в надежде забить еще один гол и перевести игру в экстра-таймы. Это дало свои плоды на 87-й минуте, когда Мемфис Депай воспользовался передачей Коке и из пределов штрафной отправил мяч в угол ворот миланского клуба.

Таким образом, команды ждали два дополнительных тайма по 15 минут, где они не смогли поразить ворота друг друга. Следовательно победитель двухматчевого противостояния определялся в серии пенальти.

Футболисты "Атлетико" забили три из четырех 11-метровых – точными с отметки были Депай, Родриго Рикельме и Анхель Корреа, а Сауль Ньигес не сумел переиграть Зоммера.

В свою очередь, игроки "Интера" не забили целых три из пяти пенальти, что означало для них поражение и вылет из самого престижного еврокубка. Несмотря на точные удары Хакана Чалханоглу и Франческо Ачерби, команду Симоне Индзаги подвели Алексис Санчес, Дэви Классен (не переиграли голкипера "Атлетико" Яна Облака) и Лаутаро Мартинес, который последним выстрелом запустил мяч гораздо выше ворот.

Обзор матча "Атлетико" – "Интер"

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на пятницу, 15 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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