"Атлетико" выцарапал победу над "Вильярреалом" и ворвался в зону Лиги чемпионов (видео)

Гол Сауля Ньигеса позволил "матрасникам" набрать три очка и подняться в топ-4 Примеры.

"Атлетико" на выезде обыграл "Вильярреал" в матче 30-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио де ла Серамика" в Вильярреале завершился со счетом 1:2 .

Команда Диего Симеоне вышла вперед на 9-й минуте встречи – отметился Аксель Витсель.

После перерыва хозяева отыгрались. На 50-й минуте точный удар нанес Александер Серлот.

Однако в конце поединка "матрасникам" удалось вырвать победу – на 87-й минуте решающий гол забил Сауль Ньигес.

Обзор матча "Вильярреал" – "Атлетико"

"Атлетико" (58 очков) прервал серию двух поражений подряд в чемпионате Испании и поднялся на четвертое место. "Вильярреал" (38 баллов) располагается на десятой строчке.

10 апреля "матрасники" на своем поле проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", после чего 13 апреля примут "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова в Примере. "Вильярреал" 14 апреля в гостях сыграет с "Атлетиком" Бильбао в чемпионате Испании.

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