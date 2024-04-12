Атлетико – Жирона: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 31-го тура Ла Лиги

Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова продолжает бороться за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В субботу, 13 апреля, "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика сыграет против мадридского "Атлетико" в центральном матче 31 тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

За восемь туров до завершения чемпионата "Жирона" с 65 очками занимает третье место в Примере. Команда Цыганкова и Довбика на два балла отстает от "Барселоны" и 10 пунктами уступает лидеру – мадридскому "Реалу" украинского голкипера Андрея Лунина.

"Атлетико" располагается на четвертой позиции чемпионата Испании, имея в своем активе 58 очков.

Где смотреть матч Атлетико – Жирона

На территории Украины поединок 31-го тура Ла Лиги между "Атлетико" и "Жироной" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетико – Жирона

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры называют "Атлетико". На победу команды Диего Симеоне принимаются ставки с коэффициентом 2,06. Ничья – 3,75. Выигрыш "Жироны" – 3,65.

Ранее сообщалось, что Цыганков рискует не сыграть в матче против "Атлетико".

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