"Атомная бомба": дзюдоистка-красавица Билодид засветила идеальную фигуру в купальнике

Спортсменка уже вскоре выступит на Олимпиаде в Токио.

Украинка Дарья Билодид, которая в прошлом году удостоилась титула лучшей дзюдоистки планеты, похвасталась идеальной фигурой.

20-летняя спортсменка опубликовала в Instagram кадр, на котором она появилась перед камерой в стильном розовом купальнике.

instagram.com/dariabilodid7

"Лето. И даже если я сейчас остаюсь в дождливом месте, мои мысли теплые", - прокомментировала Дарья фото.

Поклонники засыпали дзюдоистку восторженными сообщениями. "Неземная красота", "Суперская", "Богиня", "Атомная бомба", "Красота в чистом виде", "Шикарная", - писали они.

Дарья выступает в категории до 48 кг. Она является самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.

В конце 2020 года Билодид разошлась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, с которым встречалась с лета.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Билодид покорила фанатов шикарной фотосессией в стильном наряде.

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