"Атомная бомба": дзюдоистка-красавица Билодид засветила идеальную фигуру в купальнике

Спортсменка уже вскоре выступит на Олимпиаде в Токио.
Украинка Дарья Билодид, которая в прошлом году удостоилась титула лучшей дзюдоистки планеты, похвасталась идеальной фигурой.
20-летняя спортсменка опубликовала в Instagram кадр, на котором она появилась перед камерой в стильном розовом купальнике.
"Лето. И даже если я сейчас остаюсь в дождливом месте, мои мысли теплые", - прокомментировала Дарья фото.
Поклонники засыпали дзюдоистку восторженными сообщениями. "Неземная красота", "Суперская", "Богиня", "Атомная бомба", "Красота в чистом виде", "Шикарная", - писали они.
- Дарья выступает в категории до 48 кг. Она является самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.
- В конце 2020 года Билодид разошлась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, с которым встречалась с лета.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Билодид покорила фанатов шикарной фотосессией в стильном наряде.