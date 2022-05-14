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"ATP и WTA не видят проблемы в моральном издевательстве над украинскими игроками": Долгополов — о позорном высказывании президента Федерации тенниса России

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"ATP и WTA не видят проблемы в моральном издевательстве над украинскими игроками": Долгополов — о позорном высказывании президента Федерации тенниса России

Фото: btu.org.ua

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов отреагировал на слова главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева об украинке Элине Светолине.

Накануне Тарпищев надменно прокомментировал обращение первой ракетки Украины к теннисному сообществу, в котором она призвала к полному отстранению от турниров россиян и белорусов, публично не осудивших вооруженную агрессию их стран против Украины.

"Россия ненавидит Украину практически в каждом аспекте. Они убивают нас, насилуют наших женщин и детей, пытают нас.

Однако ATP и WTA не видят проблемы в моральном издевательстве над украинскими игроками, заставляя их играть против российских игроков, которые не сказали ни слова относительно этих трудных времен.

Никакой дискриминации, ну конечно", – написал Долгополов на своей странице в Twitter.

Напомним, что позорное высказывание Тарпищева также прокомментировал выдающийся американский теннисист Энди Роддик.

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