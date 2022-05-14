"ATP и WTA не видят проблемы в моральном издевательстве над украинскими игроками": Долгополов — о позорном высказывании президента Федерации тенниса России

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов отреагировал на слова главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева об украинке Элине Светолине.
Накануне Тарпищев надменно прокомментировал обращение первой ракетки Украины к теннисному сообществу, в котором она призвала к полному отстранению от турниров россиян и белорусов, публично не осудивших вооруженную агрессию их стран против Украины.
"Россия ненавидит Украину практически в каждом аспекте. Они убивают нас, насилуют наших женщин и детей, пытают нас.
Однако ATP и WTA не видят проблемы в моральном издевательстве над украинскими игроками, заставляя их играть против российских игроков, которые не сказали ни слова относительно этих трудных времен.
Никакой дискриминации, ну конечно", – написал Долгополов на своей странице в Twitter.
Напомним, что позорное высказывание Тарпищева также прокомментировал выдающийся американский теннисист Энди Роддик.
Читайте также:
"Спорт уже не вне политики": Харлан показала, как война повлияла на жизнь ее украинских коллег (видео)
Известный украинский футболист, ушедший добровольцем на фронт, получил серьезное ранение
"Парня разорвало в куски, а собаки ели его ногу": чемпион мира по скалолазанию рассказал об ужасной гибели товарища в Мариуполе