ATP лишила один из самых престижных теннисных турниров рейтинговых очков из-за отстранения россиян

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) официально объявила о том, что не будет начислять очки за Wimbledon-2022, который пройдет летом.

Британцы отказались допускать к соревнованиям теннисистов из России и Белоруссии, а представители ATP не поддерживают это решение.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе достижений и без дискриминации имеет основополагающее значение для нашего Тура. Решение Wimbledon подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP", – говорится в сообщении.

При этом ATP решила начислять очки для других травяных турниров на территории Великобритании, куда также не допустят россиян и белорусов, мотивируя это тем, что смогут сыграть на других аналогичных соревнованиях в те недели.

Старейший двухнедельный турнир большого тенниса Wimbledon-2022 состоится с 27 июня по 10 июля 2022 года.

Напомним, что Roland Garros ограничился лишь условными санкциями в отношении российских и белорусских спортсменов.

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