Australian Open-2022: определились все полуфиналисты мужского и женского турниров

Впереди решающие стадии первого Большого шлема нового сезона.

Стали известны все полуфиналисты в мужском и женском одиночных разрядах Australian Open-2022.

У мужчин в 1/2 финала пробились: итальянец Маттео Берреттини, который в четвертьфинале обыграл мужа украинки Элины Свитолиной француза Гаэля Монфиса - 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2; испанец Рафаэль Надаль, одолевший канадца Дениса Шаповалова - 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3; грек Стефанос Циципас, выбивший из турнира Янника Синнера из Италии - 6:3, 6:4, 6:2 и россиянин Даниил Медведев, обыгравший канадца Феликса Оже-Альясима - 7:6, 6:3, 6:7, 5:7, 6:4.

Полуфинальные пары (мужчины)

Маттео Берреттини (Италия) - Рафаэль Надаль (Испания)

Стефанос Циципас (Греция) - Даниил Медведев (Россия)

У женщин в полуфинал Australian Open вышли: первая ракета планеты австралийка Эшли Барти, которая в четвертьфинале разгромила представительницу США Джессику Пегулу - 6:2, 6:0; американка Мэдисон Киз, оставившая за бортом турнира чешку Барбору Крейчикову - 6:3, 6:2; еще одна представительница США Даниэль Коллинз, в 1/4 финала одержавшая победу над француженко Ализе Корне - 7:5, 6:1, а также Ига Свентек из Польши, вырвавшая путевку в полуфинал у эстонки Кайи Канепи - 4:6, 7:6, 6:3.

Полуфинальные пары (женщины)

Эшли Барти (Австралия) - Мэдисон Киз (США)

Даниэль Коллинз (США) - Ига Свентек (Польша)

Мужские и женские полуфиналы Australian Open-2022 состоятся 27-28 января. Турнир Большого шлема в Мельбурне завершится 30 января.

Все представительницы Украины уже вылетели из одиночного разряда турнира. Дальше всех прошли Элина Свитолина и Марта Костюк - они остановились на стадии 1/16 финала.

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