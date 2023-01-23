Australian Open-2023: определились четвертьфинальные пары мужского и женского личных турниров

На Australian Open-2023 завершились матчи 1/8 финала в одиночных мужском и женском турнирах. По их итогам сформировались все четвертьфинальные пары.

Пары 1/4 финала Australian Open-2023 (мужской разряд)

Карен Хачанов (18) – Себастьян Корда (США, 29)

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Йиржи Легечка (Чехия)

Андрей Рублев (5) – Новак Джокович (Сербия, 4)

Бен Шелтон (США) – Томми Пол (США)

Пары 1/4 финала Australian Open-2023 (женский разряд)

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) – Елена Остапенко (Латвия, 17)

Джессика Пегула (США, 3) – Виктория Азаренко (24)

Каролина Плишкова (Чехия, 30) – Магда Линетт (Польша)

Арина Соболенко (5) – Донна Векич (Хорватия)

Четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису состоятся 24 – 25 января.

Добавим, что организаторы Australian Open-2023 допустили к соревнованиям игроков из России и Беларуси, однако только в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.

Напомним, на матче первого круга Australian Open-2023 между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой случился скандал. Группа болельщиков пришла на поединок с флагом РФ и лицом кремлевского диктатора Владимира Путина на футболке. В ответ на позорную выходку организаторы турнира официально запретили приносить на игры флаги стран-агрессоров.

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