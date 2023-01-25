Australian Open-2023: определились полуфинальные пары у мужчин и женщин

На Australian Open-2023 завершились матчи 1/4 финала в одиночных мужском и женском турнирах. По их итогам сформировались все полуфинальные пары.

У мужчин в 1/2 финала соревнований вышли серб Новак Джокович, американец Томми Пол, грек Стефанос Циципас и россиянин Карен Хачанов.

Результаты 1/4 финала Australian Open-2023 (мужской разряд)

Карен Хачанов (18) – Себастьян Корда (США, 29) 3:0 (7:6 (7:5), 6:3, 3:0 – снятие)

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Йиржи Легечка (Чехия) 3:0 (6:3, 7:6 (7:2), 6:4)

Андрей Рублев (5) – Новак Джокович (Сербия, 4) 0:3 (1:6, 2:6, 4:6)

Бен Шелтон (США) – Томми Пол (США) 1:3 (6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 4:6)

Пары 1/2 финала Australian Open-2023 (мужской разряд)

Новак Джокович (Сербия, 4) – Томми Пол (США)

Карен Хачанов (18) – Стефанос Циципас (Греция, 3)

В полуфинал женского турнира вышли представительница Казахстана Елена Рыбакина, полька Магда Линетт и белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко.

Результаты 1/4 финала Australian Open-2023 (женский разряд)

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) – Елена Остапенко (Латвия, 17) 2:0 (6:2, 6:4)

Джессика Пегула (США, 3) – Виктория Азаренко (24) 0:2 (4:6, 1:6)

Каролина Плишкова (Чехия, 30) – Магда Линетт (Польша) 0:2 (3:6, 5:7)

Арина Соболенко (5) – Донна Векич (Хорватия) 2:0 (6:3, 6:2)

Пары 1/2 финала Australian Open-2023 (женский разряд)

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) – Виктория Азаренко (24)

Магда Линетт (Польша) – Арина Соболенко (5)

Полуфинальные матчи матчи женского турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису состоятся 26 января, мужского – 27 января. Финалы запланированы на 28 января (женщины) и 29 января (мужчины).

Напомним, организаторы Australian Open-2023 допустили к соревнованиям игроков из России и Беларуси, однако только в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.

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