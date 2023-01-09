Australian Open-2023: украинские теннисисты удачно стартовали в квалификации

Алексей Крутых и Леся Цуренко преодолели первый круг отбора.

Представители Украины успешно начали квалификацию Australian Open-2023. Во второй круг пробились Леся Цуренко и Алексей Крутых.

Цуренко (№137 WTA) за два сета разобралась с японкой Юки Наито (№ 226 WTA) – 6:2, 6:1.

В следующем раунде квалификации Леся сыграет против Алены Большовой из Испании.

Единственный представитель Украины в мужском личном разряде Australian Open Крутых на старте отбора справился с американцем Стефаном Козловым (№198 ATP) – 7:5, 6:2.

Во втором круге квалификации соперником первой ракетки Украины будет победитель матча Филипп Мисолич (Австрия) – Джанлука Магер (Италия).

Позже стартуют в квалификации первого в сезоне турнира "Большого шлема" еще две украинки – Дарья Снигур и Катарина Завацкая. Автоматически в основную сетку Australian Open-2023 попали четыре украинских теннисистки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Екатерина Байндль и Даяна Ястремская.

Соревнования основной сети Australian Open-2023 стартуют 16 января и продлятся до 29 января.

Ранее сообщалось, что на Australian Open-2023 соберут деньги для Украины.

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