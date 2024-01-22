Australian Open-2024: определились все четвертьфинальные пары мужского и женского турниров

От Украины на Открытом чемпионате Австралии продолжают борьбу Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Стали известны все пары 1/4 финала Australian Open-2024 в мужском и женском одиночных разрядах.

В мужском турнире на трофей продолжают претендовать серб Новак Джокович, американец Тейлор Фритц, итальянец Янник Синнер, поляк Хуберт Хуркач, немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, а также россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев, которые из-за полномасштабной войны России против Украины допущены к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Пары 1/4 финала Australian Open-2024 (мужчины)

Верхняя часть сетки

Новак Джокович (Сербия) – Тейлор Фритц (США)

Янник Синнер (Италия) – Андрей Рублев (нейтральный статус)

Нижняя часть сетки

Хуберт Хуркач (Польша) – Даниил Медведев (нейтральный статус)

Александр Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания)

В женской сетке борьбу продолжают чешки Линда Носкова и Барбора Крейчикова, украинки Даяна Ястремская и Марта Костюк, китаянка Чжэн Циньвэнь, американка Кори Гауфф, а также "нейтральные" россиянка Анна Калинская и белоруска Арина Соболенко.

Добавим, что в 1/8 финала Костюк разгромила "нейтральную" россиянку Марию Тимофееву. А Ястремская одолела экс-первую ракетку мира, "нейтральную" белоруску Викторию Азаренко.

За место в полуфинале Костюк сразится с четвертой ракеткой мира и действующей чемпионкой US Open американкой Кори Гауфф, а Ястремская сыграет с чешкой Линдой Носковой, которая не пустила в 1/4 финала турнира Элину Свитолину – первая ракетка Украины из-за травмы спины со слезами снялась с матча в первом сете.

Пары 1/4 финала Australian Open-2024 (женщины)

Верхняя часть сетки

Линда Носкова (Чехия) – Даяна Ястремская (Украина)

Анна Калинская (нейтральный статус) – Чжэн Циньвэнь (Китай)

Нижняя часть сетки

Марта Костюк (Украина) – Кори Гауфф (США)

Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко (нейтральный статус)

Четвертьфинальные матчи Australian Open-2024 состоятся 23 – 24 января.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. Действующими победителями этого турнира Grand Slam являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.

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