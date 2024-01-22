Australian Open-2024: определились все четвертьфинальные пары мужского и женского турниров

От Украины на Открытом чемпионате Австралии продолжают борьбу Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Стали известны все пары 1/4 финала Australian Open-2024 в мужском и женском одиночных разрядах.
В мужском турнире на трофей продолжают претендовать серб Новак Джокович, американец Тейлор Фритц, итальянец Янник Синнер, поляк Хуберт Хуркач, немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, а также россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев, которые из-за полномасштабной войны России против Украины допущены к соревнованиям только в нейтральном статусе.
Пары 1/4 финала Australian Open-2024 (мужчины)
Верхняя часть сетки
Новак Джокович (Сербия) – Тейлор Фритц (США)
Янник Синнер (Италия) – Андрей Рублев (нейтральный статус)
Нижняя часть сетки
Хуберт Хуркач (Польша) – Даниил Медведев (нейтральный статус)
Александр Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания)
В женской сетке борьбу продолжают чешки Линда Носкова и Барбора Крейчикова, украинки Даяна Ястремская и Марта Костюк, китаянка Чжэн Циньвэнь, американка Кори Гауфф, а также "нейтральные" россиянка Анна Калинская и белоруска Арина Соболенко.
Добавим, что в 1/8 финала Костюк разгромила "нейтральную" россиянку Марию Тимофееву. А Ястремская одолела экс-первую ракетку мира, "нейтральную" белоруску Викторию Азаренко.
За место в полуфинале Костюк сразится с четвертой ракеткой мира и действующей чемпионкой US Open американкой Кори Гауфф, а Ястремская сыграет с чешкой Линдой Носковой, которая не пустила в 1/4 финала турнира Элину Свитолину – первая ракетка Украины из-за травмы спины со слезами снялась с матча в первом сете.
Пары 1/4 финала Australian Open-2024 (женщины)
Верхняя часть сетки
Линда Носкова (Чехия) – Даяна Ястремская (Украина)
Анна Калинская (нейтральный статус) – Чжэн Циньвэнь (Китай)
Нижняя часть сетки
Марта Костюк (Украина) – Кори Гауфф (США)
Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко (нейтральный статус)
Четвертьфинальные матчи Australian Open-2024 состоятся 23 – 24 января.
Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. Действующими победителями этого турнира Grand Slam являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.
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