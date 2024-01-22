Australian Open-2024: украинская теннисистка повторила уникальное достижение турниров Grand Slam

Украинская теннисистка Дайана Ястремская повторила историческое достижение на турнирах серии Grand Slam, выйдя в четвертьфинал Australian Open 2024.

В 1/8 финала 23-летняя уроженка Одессы одолела бывшую первую ракетку мира и двукратную чемпионку Australian Open (2012, 2013) белоруску Викторию Азаренко, которая из-за полномасштабной войны РФ против Украины допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Это позволило Ястремской повторить уникальный рекорд. Даяна стала первой теннисисткой из квалификации с 1999 года, которой удалось обыграть сразу двух победительниц турниров серии Grand Slam на одном мэйджоре.

Первой жертвой Ястремской стала триумфаторка Wimbledon-2023 чешка Маркета Вондроушова, которую украинка разбила на старте основной сетки Открытого чемпионата Австралии.

До сих пор единственной теннисисткой в Открытую эру, которая может похвастаться таким достижением была австралийка Елена Докич. На Wimbledon-1999 она в возрасте 16 лет в статусе квалифаерки победила Мартину Хингис и Мэри Пирс, также дойдя до четвертьфинала.

2 — Dayana Yastremska является 2-ой кафиер в Open Era, чтобы пострадать два основы Grand Slam шампиньоны в домашних Singles Major, после Jelena Dokic в Wimbledon 1999 (vs Martina Hingis and Mary Pierce). Enlightening. #ausopen |すみません. — OptaAce (@OptaAce) January 22, 2024

Ястремская впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Grand Slam. За путевку в полуфинал она сразится с 19-летней чешкой Линдой Носковой, которая в 1/8 финала выбила Элину Свитолину – первая ракетка Украины из-за травмы спины со слезами снялась с матча в первом сете.

Также в 1/4 финала одиночного разряда Australian Open-2024 вышла Марта Костюк, которая в 1/8 финала разгромила "нейтральную" россиянку Марию Тимофееву. За место в полуфинале 21-летняя уроженка Киева сразится с четвертой ракеткой мира и действующей чемпионкой US Open американкой Кори Гауфф.

Кроме того, в четвертьфинал парного турнира Australian Open-2024 вышла украинка Людмила Киченок, которая вместе с латвийкой Еленой Остапенко сыграет за пропуск в 1/2 финала против французского дуэта Каролин Гарсии и Кристины Младенович.

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