Australian Open-2026: Свитолина преодолела стартовый круг, Костюк и Ястремская выбыли

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на Australian Open-2026. В матче первого круга основной сетки первая ракетка Украины уверенно обыграла испанку Кристину Букшу – 6:4, 6:1.

Для Светолиной это 12-й в карьере выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии. Следующей соперницей Элины станет победительница матча между полькой Линдой Климовичевой и британкой Франческой Джонс.

Еще две украинки выбыли на старте основной сетки Australian Open-2026. Марта Костюк уступила француженке Эльзе Жакмо – 7:6, 6:7, 6:7. А Даяна Ястремская проиграла румынке Елене-Габриэле Русе – 4:6, 5:7.

Реклама

Всего в основе Australian Open-2026 выступят шесть украинок. Позже свои матчи первого круга проведут Александра Олейникова, а также Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина, которые перед этим прошли сито квалификации.

Напомним, действующей чемпионкой австралийского мэйджора является американка Мэдисон Киз. Лучший результат среди украинок на предыдущем Australian Open показала Свитолина, которая остановилась в четвертьфинале после поражения от будущей победительницей турнира.

Ранее сообщалось, что Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.