Аутсайдер УПЛ объявил о назначении нового главного тренера

Клуб украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Минай" назначил Желько Любеновича главным тренером команды.

Об этом закарпатский коллектив объявил на официальных страницах в соцсетях.

Контракт с 42-летним сербским специалистом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Помогать руководить командой Любеновичу в тренерском штабе будут ассистент Игорь Дудник и тренер вратарей Андрей Новак. Новым командным врачом назначен Виталий Деяк.

На посту главного тренера минайцев Любенович заменил Владимира Шарана, с которым накануне было прекращено сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Украинским болельщикам Любенович известен выступлениями за "Кривбасс", симферопольскую "Таврию", "Александрию", а большую часть своей игровой карьеры он провел в луганской "Заре".

На счету Любеновича 302 матча в УПЛ, 41 гол и 51 результативная передача. В составе "Таврии" он в 2010 году стал обладателем Кубка Украины, а с "Зарей" в сезоне-2016/17 завоевал бронзовые награды Премьер-лиги.

После завершения игровой карьеры в 2018 году Любенович был тренером-селекционером "Зари", исполнил роль ассистента в команде U-19 луганцев и работал помощником тренера в сербском "Железничаре".

После 14 туров "Минай" с 6 очками занимает последнюю строчку в таблице УПЛ, не выиграв в этом сезоне ни одного матча.

В первом поединке под руководством Любеновича закарпатский клуб 25 ноября будет принимать "Кривбасс" в рамках 15-го тура чемпионата Украины.

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