Аутсайдер УПЛ объявил о назначении нового главного тренера

Желько Любенович возглавил "Минай" вместо Владимира Шарана.
Клуб украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Минай" назначил Желько Любеновича главным тренером команды.
Об этом закарпатский коллектив объявил на официальных страницах в соцсетях.
Контракт с 42-летним сербским специалистом рассчитан до конца сезона-2024/25.
Помогать руководить командой Любеновичу в тренерском штабе будут ассистент Игорь Дудник и тренер вратарей Андрей Новак. Новым командным врачом назначен Виталий Деяк.
На посту главного тренера минайцев Любенович заменил Владимира Шарана, с которым накануне было прекращено сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
Украинским болельщикам Любенович известен выступлениями за "Кривбасс", симферопольскую "Таврию", "Александрию", а большую часть своей игровой карьеры он провел в луганской "Заре".
На счету Любеновича 302 матча в УПЛ, 41 гол и 51 результативная передача. В составе "Таврии" он в 2010 году стал обладателем Кубка Украины, а с "Зарей" в сезоне-2016/17 завоевал бронзовые награды Премьер-лиги.
После завершения игровой карьеры в 2018 году Любенович был тренером-селекционером "Зари", исполнил роль ассистента в команде U-19 луганцев и работал помощником тренера в сербском "Железничаре".
После 14 туров "Минай" с 6 очками занимает последнюю строчку в таблице УПЛ, не выиграв в этом сезоне ни одного матча.
В первом поединке под руководством Любеновича закарпатский клуб 25 ноября будет принимать "Кривбасс" в рамках 15-го тура чемпионата Украины.
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