Австралия – Дания: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Команды будут сражаться за второе место в группе D.
В среду, 30 ноября, в матче 3 тура группы D чемпионата мира-2022 по футболу сборная Австралии сыграет с национальной командой Дании.
Поединок состоится на стадионе Аль-Джануб в Эль-Вакре. Начало встречи – в 17.00 по киевскому времени.
В первых двух турах австралийцы заработали 3 очка: уступили Франции (1:4) и минимально одолели Тунис (0:1).
Сборная Дании перед заключительным туром имеет в своем активе 1 балл. На старте турнира они расписали безголевую ничью с Тунисом (0:0), после чего уступили Франции (2:1).
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Где смотреть матч Австралия – Дания
На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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Прогнозы букмекеров на матч Австралия – Дания
По мнению специалистов, фаворит предстоящей встречи – сборная Дании. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1,50. Ничья – 4,50. Триумф австралийцев оценивается в 7,20.
- В параллельном матче 3-го тура этого квартета будут сражаться Тунис и Франция. Этот поединок также начнется в 17.00 по киевскому времени.
- В плей-офф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.
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