Австралия — Египет: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Египта по футболу / © Associated Press

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В пятницу, 3 июля, сборная Австралии сыграет с командой Египта в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Австралийцы заняли второе место в группе D, обыграв Турцию (2:0), уступив США (0:2) и сыграв вничью с Парагваем (0:0).

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Египтяне финишировали вторыми в квартете G, сыграв вничью с Бельгией (1:1), одолев Новую Зеландию (3:1) и разделив очки с Ираном (1:1).

Прогноз букмекеров на матч Австралия — Египет

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Египта, на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 2,50. Ничья — 3,00. Выигрыш австралийцев — 3,25.

На выход египтян в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,72. Проход Австралии в следующую стадию — 2,12.

Победитель пары Австралия — Египет в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния Аргентина — Кабо-Верде.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Англия совершила камбэк против ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

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