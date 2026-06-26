Австралия расписала ничью с Парагваем, выйдя в плей-офф ЧМ-2026

Австралия — Парагвай. / © Associated Press

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Сборные Австралии и Парагвая сыграли вничью в матче заключительного третьего тура группы D чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Levi's" в американском городе Санта-Клара завершился со счетом 0:0 .

На протяжении встречи австралийцы нанесли 12 ударов по воротам (в створ — 5) против 7 у парагвайцев (в створ — 2), однако ни одна из команд так и не смогла забить гол.

В другом матче третьего тура этого квартета сборная Турции на последних секундах вырвала победу над командой США (3:2).

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В 1/16 финала сборная США (6 очков), которая досрочно выиграла группу D, сразится с командой Боснии и Герцеговины — обладательницей третьей строчки квартета B. Поединок состоится в четверг, 2 июля, в 03:00 по киевскому времени.

Австралия (4 балла) пробилась в 1/16 финала со второй позиции. Парагвай (4 пункта) имеет большие шансы попасть в плей-офф как один из лучших обладателей третьих мест. Турция (3 очка) стала последней и завершила выступления на Мундиале.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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