Австралия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026

Сборная Австралии на церемонии открытия Паралимпиады-2026 / © Associated Press

Австралия присоединилась к бойкоту церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами.

Об этом сообщил посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко.

Должностные лица из Австралии не посетили церемонию открытия Паралимпиады-2026, в то время как австралийские параспортсмены приняли участие в ней.

"Спасибо австралийским чиновникам за бойкот открытия зимних Паралимпийских игр в ответ на решение разрешить российским спортсменам выступать под своим флагом. С 2022 года война России против Украины унесла жизни более 500 украинских спортсменов. Спорт не может быть отделен от ценностей, которые он представляет, и эта принципиальная позиция является мощным сигналом солидарности", — написал он в соцсети Х.

Австралия — 16-я страна, объявившая о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026 по крайней мере на уровне правительственных лиц.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Из-за этого Украина решила полностью бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 и призвала другие страны также отказаться от участия в этом мероприятии.

К бойкоту Украиной церемонии открытия Паралимпиады-2026 присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания, Франция и Австралия.

Суспільне мовлення, официальный транслятор Паралимпиады-2026 в Украине, отказался транслировать церемонию открытия соревнований на фоне бойкота нашей сборной мероприятия.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать и выступит рекордным составом. Нашу страну будут представлять 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.

Однако в МПК отказались отменить позорное решение, цинично заявив, что "нет законного способа не допустить Россию и Беларусь".

Кроме того, МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.