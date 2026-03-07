- Дата публикации
Австралия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026
16 стран бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за участия россиян и белорусов под национальными флагами.
Австралия присоединилась к бойкоту церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами.
Об этом сообщил посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко.
Должностные лица из Австралии не посетили церемонию открытия Паралимпиады-2026, в то время как австралийские параспортсмены приняли участие в ней.
"Спасибо австралийским чиновникам за бойкот открытия зимних Паралимпийских игр в ответ на решение разрешить российским спортсменам выступать под своим флагом. С 2022 года война России против Украины унесла жизни более 500 украинских спортсменов. Спорт не может быть отделен от ценностей, которые он представляет, и эта принципиальная позиция является мощным сигналом солидарности", — написал он в соцсети Х.
Австралия — 16-я страна, объявившая о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026 по крайней мере на уровне правительственных лиц.
Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Из-за этого Украина решила полностью бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 и призвала другие страны также отказаться от участия в этом мероприятии.
К бойкоту Украиной церемонии открытия Паралимпиады-2026 присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания, Франция и Австралия.
Суспільне мовлення, официальный транслятор Паралимпиады-2026 в Украине, отказался транслировать церемонию открытия соревнований на фоне бойкота нашей сборной мероприятия.
В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать и выступит рекордным составом. Нашу страну будут представлять 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.
Однако в МПК отказались отменить позорное решение, цинично заявив, что "нет законного способа не допустить Россию и Беларусь".
Кроме того, МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.