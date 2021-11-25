Австралия рассматривает возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине — СМИ

Австралия может не отправить официальную делегацию в Пекин.

Австралия рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине на фоне беспокойства о благополучии китайской теннисистки Пэн Шуай.

Об этом в четверг, 25 ноября, со ссылкой на собственные источники сообщает The Sydney Morning Herald.

По данным издания, австралийские политики из Либерально-национальной коалиции и оппозиционной Лейбористской партии призывают правительство не отправлять на Олимпиаду официальную делегацию. Известно, что соответствующее решение также рассматривается в США и Великобритании.

"Австралийское правительство ожидает решения администрации Байдена, прежде чем оно сделает призыв о том, присоединяться ли к дипломатическому бойкоту, и предпочитает делать какие-либо шаги совместно с другими странами-единомышленниками", — говорится в материале.

Согласно одному из вариантов, Австралия не будет отправлять чиновников, в частности посла, в Пекин, но откажется публично называть это бойкотом. Министр спорта Ричард Колбек и министр иностранных дел Мариз Пейн уже, скорее всего, не поедут.

Как сообщалось, 35-летняя бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге WTA Пэн Шуай в начале ноября обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли.