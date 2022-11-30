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Австралия шокировала Данию и завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2022

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
1628
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Австралия шокировала Данию и завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2022

Фото: Associated Press

Датчане сенсационно покидают Мундиаль в Катаре.

Сборная Австралии одержала победу над национальной командой Дании в матче 3-го тура группы D чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Аль-Джануб" в Эль-Вакре закончился со счетом 1:0.

Единственный гол в этом противостоянии австралийцы забили во втором тайме. На 60-й минуте скорую контратаку своей команды идеальным ударом низом в дальний угол завершил Мэттью Леки.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Несмотря на статус абсолютного фаворита матча, датчане так и не смогли отыграться до финального свистка.

В параллельном матче 3-го тура этого квартета Тунис сенсационно обыграл Францию со счетом 1:0.

  • Благодаря победе в заключительном туре сборная Австралии набрала 6 очков и со второго места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Дания с одним зачетным пунктом заняла последнюю строчку и вылетела из Мундиаля.
  • Победителем группы стали французы (6 очков), еще по итогам предыдущего тура гарантировавшие себе участие в плей-офф. Тунис с 4 баллами финишировал на третьей позиции и попрощался с планетарным первенством.

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Чемпионат Мира по футболу 2022
Дата публикации
Просмотры
1628
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