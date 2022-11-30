Австралия шокировала Данию и завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2022

Датчане сенсационно покидают Мундиаль в Катаре.
Сборная Австралии одержала победу над национальной командой Дании в матче 3-го тура группы D чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Аль-Джануб" в Эль-Вакре закончился со счетом 1:0.
Единственный гол в этом противостоянии австралийцы забили во втором тайме. На 60-й минуте скорую контратаку своей команды идеальным ударом низом в дальний угол завершил Мэттью Леки.
Несмотря на статус абсолютного фаворита матча, датчане так и не смогли отыграться до финального свистка.
В параллельном матче 3-го тура этого квартета Тунис сенсационно обыграл Францию со счетом 1:0.
- Благодаря победе в заключительном туре сборная Австралии набрала 6 очков и со второго места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Дания с одним зачетным пунктом заняла последнюю строчку и вылетела из Мундиаля.
- Победителем группы стали французы (6 очков), еще по итогам предыдущего тура гарантировавшие себе участие в плей-офф. Тунис с 4 баллами финишировал на третьей позиции и попрощался с планетарным первенством.
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