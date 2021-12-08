Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине: заявление

"Официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. Однако австралийские спортсмены будут", — заявил премьер.

Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

Соответствующее заявление утром в среду, 8 декабря, озвучил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, сообщает The Sydney Morning Herald.

Отмечается, что ни один правительственный чиновник или политик не будет представлять страну на соревнованиях в китайской столице. В то же время, австралийским спортсменам не будут запрещать участвовать в зимних Играх.

По словам Моррисона, "нарушение прав человека" китайским правительством в западной провинции Синьцзян, куда уйгуров насильственно переселили в лагеря перевоспитания, "вызывают беспокойство у Австралии".

Австралийский премьер также напомнил о волне торговых страйков Пекина против Канберры и отказе КНР отвечать на телефонные звонки австралийских министров.

"Мы очень рады поговорить с китайским правительством об этих проблемах, и с нашей стороны этому не было препятствий, но китайское правительство постоянно не принимало возможности, чтобы мы могли встретиться по этим вопросам", — высказался он.

Моррисон добавил, что хотел бы, чтобы проблемы между Китаем и Австралией были решены, но "они не решены, и Австралия не отступит от сильной позиции, которую мы имели, защищая (свои. – Ред.) интересы".

"Поэтому не удивительно, что официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. Однако австралийские спортсмены будут. Австралия — большая спортивная нация, и я очень разделяю вопросы спорта и другие политические вопросы. Это проблемы между двумя правительствами", — подчеркнул австралийский премьер.

Напомним, что в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила об объявлении дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае. На соревнования не приедет ни один дипломатический или другой официальный представитель США.

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В КНР решение США назвали "вопиющей политической провокацией" и "серьезным оскорблением 1,4 миллиарда китайцев", а китайский МИД заявил, что американских политиков и не приглашали на зимнюю Олимпиаду

Зимняя Олимпиада состоится в Пекине в период с 4 по 20 февраля. По предварительным оценкам, 2,9 тыс. спортсменов должны будут пройти полную вакцинацию или же пойти на 21-дневный карантин по прибытии. К тому же всех участников соревнований ежедневно будут проверять на коронавирус.

Ранее The Metro со ссылкой на источник BBC сообщало, что китайские власти испытывают на арестованных жителях уйгурского происхождения в Синьцзяне систему искусственного интеллекта, способную отдаленно определять эмоциональное состояние человека. Технологию уже протестировали по меньшей мере на пяти заключенных, привязанных к стульям за руки и лодыжки.

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