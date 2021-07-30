Австралийка починила каноэ с помощью презерватива и завоевала олимпийскую медаль (видео)

Джессика Фокс креативно решила проблему на пути к пьедесталу в Токио.

Невероятные вещи происходят на Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсмены демонстрируют не только безумную выдержку и волю к победе, а и незаурядную изобретательность.

Семикратная чемпионка мира по гребному слалому, австралийка Джессика Фокс попала в неприятную ситуацию. Ее каноэ повредилось, но это не остановило титулованную спортсменку. Девушка взяла в руки презерватив и надела его на свой инвентарь.

Способ получился настолько надежным, что Фокс добыла бронзовую медаль в соревнованиях байдарок-одиночек.

"Спорим, вы никогда не думали, что презервативы можно использовать для ремонта байдарок", - написала Фокс у себя в Instagram.

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Отметим, что Фокс - четырехкратная медалистка Олимпийских игр. В Токио-2020 она также выиграла "золото" в соревновании каноэ-одиночек.

Associated Press

Associated Press

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, и пловец Михаил Романчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 30 июля в нашей онлайн-трансляции.

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