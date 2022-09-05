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Австралийская боец MMA показала зрителям обнаженную грудь после эффектной победы нокаутом в первом раунде: видео

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Австралийская боец MMA показала зрителям обнаженную грудь после эффектной победы нокаутом в первом раунде: видео

Фото: instagram.com/tai_emery

Боец смешанных единоборств (MMA) из Австралии Тай Эмери решила необычным образом порадовать болельщиков после победы в дебютном поединке в лиге кулачных боев.

Так, 35-летняя Эмери в 1-м раунде нокаутировала местную спортсменку Рунгарун Хунчай, после чего запрыгнула на канаты и подняла топик. Зрители на такой стриптиз отреагировали восторженными криками и аплодисментами.

"Добро пожаловать на чемпионат по боям на голых кулаках! Интересное празднование... Такого мы еще не видели", — отметил комментатор боя.

Вашему вниманию видео с этим моментом (18+).

Любопытно. что Эмери в Австралии известна как модель и экс-игрок в американском футболе. В 2021 году подписала контракт с BKFC. До этого провела два любительских боя в ММА и три поединка по тайскому боксу.

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