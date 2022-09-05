Австралийская боец MMA показала зрителям обнаженную грудь после эффектной победы нокаутом в первом раунде: видео

Боец смешанных единоборств (MMA) из Австралии Тай Эмери решила необычным образом порадовать болельщиков после победы в дебютном поединке в лиге кулачных боев.

Так, 35-летняя Эмери в 1-м раунде нокаутировала местную спортсменку Рунгарун Хунчай, после чего запрыгнула на канаты и подняла топик. Зрители на такой стриптиз отреагировали восторженными криками и аплодисментами.

"Добро пожаловать на чемпионат по боям на голых кулаках! Интересное празднование... Такого мы еще не видели", — отметил комментатор боя.

Вашему вниманию видео с этим моментом (18+).

Welp, что один путь к свадьбе. Welcome to BKFC!



"Интерестное свидетельство, должно быть только что одно" pic.twitter.com/cWT5TeUo1X -- Bare Knuckle FC ( @ bareknucklefc ) September 3, 2022

Любопытно. что Эмери в Австралии известна как модель и экс-игрок в американском футболе. В 2021 году подписала контракт с BKFC. До этого провела два любительских боя в ММА и три поединка по тайскому боксу.

Читайте также:

Звездная украинская боец UFC узнала дату следующего боя и имя соперницы

"Колено меня подвело": звезда UFC комично упал на тренировке (видео)

Заработал неплохую сумму: экс-чемпион UFC оценил старания автора мема со своим участием (видео)