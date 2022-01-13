Австралийские телеведущие забыли выключить микрофон и в прямом эфире обругали Джоковича (видео)

Запись скандального разговора разлетелась соцсетями.

В Австралии ведущие новостей телеканала Seven News Майк Амор и Ребекка Меддерн оконфузились тем, что в прямом эфире оскорбительными словами раскритиковали первую ракетку мира Новака Джоковича.

После завершения выпуска новостей журналисты решили обменяться мнениями по COVID-скандалу вокруг звездного сербского теннисиста. Однако они не подозревали, что их все еще продолжает записывать камера - все реплики их диалога прозвучали в телевизионной трансляции.

А потом видео этого разговора распространилось в социальных сетях.

Ведущая: Как ни посмотри, Новак Джокович - лживый, подлый засранец.

Ведущий: Еще какой.

Ведущая: Жаль тех, кто его поддерживает. Как можно выходить в люди, когда у тебя коронавирус? Хотя лично я не верю, что у него вообще был ковид.

Ведущий: Все это ложь.

Скандал с Джоковичем в Австралии: что случилось

Джокович был задержан по прибытии в Мельбурн на Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса, которая обязательна для въезда в страну.

Перед этим Новака согласились пустить в Австралию без прививки, поскольку он пообещал предоставить доказательства того, что его нельзя вакцинировать. Это вызвало волну возмущения в Австралии.

Сербскому теннисисту аннулировали визу в Австралию и держали в иммиграционном изоляторе. Джоковича пытались депортировать из страны, но он выиграл суд и готовится сыграть на Australian Open-2022.

Позже серба заподозрили в подделке теста на коронавирус. По данным немецкого журнала Der Spiegel, Джокович сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря, но его результаты были внесены в сербскую базу с задержкой в 10 дней. Это может указывать на то, что тест сфальсифицирован.

Интересно, что положительный тест Новака зарегистрирован в системе под номером 7371999, а отрицательный - 7320919. Идентификационные номера присваиваются последовательно. Отсюда следует, что тест, который якобы был сдан ранее, был введен в электронную систему позже.

В то же время Джокович сразу после 16 декабря, когда должен был находиться на самоизоляции, участвовал в разных активностях. На этот факт ранее обращали внимание СМИ. Все это подвергает сомнению, что серб действительно сдал положительный тест 16 декабря.

Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января.

Джокович - действующий и девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии.

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