Австралийский футболист совершил каминг-аут: он стал единственным открытым геем среди профессиональных игроков в мире

Он хотел в этом признаться в течение последние шесть лет.

Австралийский футболист клуба " Аделаида Юнайтед " Джошуа Кавалло совершил каминг-аут.

Об этом игрок сообщил на своей странице в Twitter.

"С гордостью публично заявляю о том, что я гей. Я счастлив, что принял решение о каминг-ауте. Я боролся с этим более шести лет, и я рад, что могу положить этому конец.

В детстве мне приходилось всегда скрывать это, потому что я стеснялся. Стеснялся, что никогда не смогу заниматься любимым делом и быть геем. Не являясь открытым футболистом-геем, мне пришлось научиться скрывать свои чувства, чтобы соответствовать образу профессионального футболиста.

Я знаю, что есть и другие игроки, живущие в тишине. Я хочу помочь изменить это, чтобы показать, что каждый заслуживает права быть самим собой.

Странно отдавать себе отчет, что пока нет профессиональных футболистов-геев, не только в Австралии, но и во всем мире. Надеюсь, что в ближайшее время это изменится. Я хочу, чтобы другие игроки в похожей ситуации почувствовали, что они не одиноки", — сказал Кавалло.

Кроме того, Кавалло записал видеообращение, где едва сдерживал слезы.

Sky Sports также отмечает, что Кавалло – единственный открытый гей среди профессиональных игроков самых высоких дивизионов на данный момент.

Добавим, что на ответное обращение игрока отреагировал и главный тренер "Аделаиды Юнайтед" — Карл Вирт.

"Он проявил невероятное мужество, являясь одним из очень немногих профессиональных спортсменов (геев, прим.). Это так храбро. Я, как и все игроки команды и тренерский штаб, чувствую к нему только восхищение и желание поддержать.

Я хочу, чтобы все мои игроки чувствовали себя комфортно и счастливо такими, какие они есть, на стадионе и за его пределами. Чтобы Джош был как можно лучше и продуктивнее в своей карьере, у него должна быть свобода быть собой. Я его полностью поддерживаю", — цитирует слова наставника Bestinau.

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