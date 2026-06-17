Австрия дожала Иорданию в стартовом туре ЧМ-2026

Австрия — Иордания / © Associated Press

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Сборная Австрии одолела команду Иордании в матче первого тура группы J чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на "Levi's Stadium" в американском городе Санта-Клара завершился со счетом 3:1 .

Австрийцы открыли счет на 21-й минуте встречи — красивый удар из-за пределов штрафной площадки в дальнюю "девятку" нанес полузащитник немецкого "Вердера" Романо Шмид.

Австрия — Иордания / © Associated Press

После перерыва иорданцы, для которых это был дебютный матч на Мундиалях, неожиданно отыгрались — на 50-й минуте форвард катарского клуба "Аль-Сайлия" Али Ольван из пределов штрафной площадки точно пробил в дальний угол.

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Австрия — Иордания / © Associated Press

На 67-й минуте Австрия могла во второй раз выходить вперед, но гол Марко Арнаутовича был отменен из-за игры рукой Штефана Поша.

И все же на 76-й минуте австрийцы дожали неуступчивого соперника — Марсель Забитцер выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, где защитник южнокорейского "Сеула" Язан Аль-Араб головой срезал мяч в свои ворота.

Австрия — Иордания / © Associated Press

А в компенсированное время, на 90+12-й минуте, Австрия забила третий гол и установила итоговый счет матча — Арнаутович реализовал пенальти.

Австрия — Иордания / © Associated Press

В другом матче стартового тура группы J сборная Аргентины благодаря хет-трику Лионеля Месси одержала разгромную победу над Алжиром — 3:0.

Во втором туре Австрия 22 июня сыграет с Аргентиной, а Иордания 23 июня сразится с Алжиром.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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