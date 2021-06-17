Австрийский футболист пообещал "выложиться на все 100% против Украины" после скандала на Евро-2020

Также он принес извинения за свои действия.

Футболист сборной Австрии Арнаутович серьезно настраивается на поединок третьего тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Украины.

Отметим, недавно 32-летний форвард попал в дискриминационный скандал из-за оскорбления в адрес Северной Македонии, с которой австрийцы встречались в рамках 1 тура финальной части континентального первенства. В частности, Арнаутович оскорбил матерей из Албании, а также заявил, что "может купить всю Македонию". Кроме того, Арнаутовича, который является сербом по происхождению, обвинили в оскорблении игроков Северной Македонии Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанское корни.

Следствием этих действий опытного игрока стала дисквалификация на игру второго тура против Нидерладны, которая начнется в четверг, 17 июня, в 22:00 по киевскому времени.

Несмотря на это, Арнаутович серьезно настраивается на битву против сборной Украины, которая состоится через четыре дня.

"Я сам отец 2 дочерей и осознаю, что являюсь примером для подражания, особенно для детей и подростков. Я сожалею о своем поведении.

К сожалению, были провокации, на которые я слишком сильно отреагировал, но они не являются оправданием моего поведения. Сразу после игры мы дружно пообщались и извинились друг перед другом. Это не отменяет мой взрыв эмоций. К сожалению, я дисквалифицирован на игру против Нидерландов, но против Украины я выложусь на 100% ", — написал на своей странице в Facebook Арнаутович.

На клубном уровне Арнаутович выступает за китайский клуб "Шанхай Порт";

Австрия победила Северную Македонию со счетом 3:1 ;

Добавим, что ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Нидерланды — Австрия.

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