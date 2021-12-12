Разбили заднее стекло: автобус клуба УПЛ забросали дымовыми шашками (фото)

Команда ехала на матч против "Металлиста-1925".

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги "Черноморец", перед тем как пойти на зимнюю паузу, принимал "Металлист-1925".

Перед матчем на автобус одесской команды было совершено нападение — транспортное средство забросали дымовыми шашками, сообщает Meta-ratings.com.ua.

При этом несколько десятков ребят в масках выкрикивали "А ну, давай, *** отсюда".

Хулиганы разбили заднее стекло автобуса. Это видно, судя по фото.

odessa.online

Напомним, агрессивную реакцию болельщиков одесского клуба вызывает тот факт, что в составе "Черноморца" 16 футболистов из киевского "Динамо", а главный тренер – из структуры столичной команды.

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