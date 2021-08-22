Автогол экс-звезды "Шахтера" стоил "Манчестер Юнайтед" первой потери очков в сезоне АПЛ

"Красные дьяволы" на выезде не осилили "Саутгемптон".

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в гостевом поединке 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

"Святые" неожиданно вышли вперед на 30-й минуте. Че Адамс ударом с рикошетом от Фреда вогнал мяч в угол ворот Давида Де Хеа. Автогол записали на бывшего хавбека донецкого "Шахтера".

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера восстановили паритет уже во втором тайме. На 55-й минуте Мейсон Гринвуд прошил голкипера после передачи Поля Погба. Обе команды имели острые моменты, чтобы отличиться во второй раз и вырвать победу в этом матче, однако не реализовали их и, как итог, разошлись миром - 1:1.

"Манчестер Юнайтед" (4 балла) поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ, "Саутгемптон" набрал первое очко и расположился на 13-й позиции.

В следующем туре "манкунианцы" 29 августа сойдутся на выезде с "Вулверхэмтоном", а "святые" днем ранее в гостях сыграют против "Ньюкасла".

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