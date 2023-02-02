Автогол не помешал: "Барселона" выиграла перенесенный матч Ла Лиги и укрепила свое лидерство (видео)

Каталонцы увеличили отрыв от "Реала" до восьми очков.

"Барселона" на выезде обыграла "Бетис" в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании – 1:2 .

В первом тайме команды обошлись без голов. После перерыва "Барселона" сумела открыть счет – на 65-й минуте отличился Рафинья.

На 80-й минуте преимущество "сине-гранатовых" удвоил Роберт Левандовски. Уже через пять минут хозяева вернули интригу в матч – защитник "Барселоны" Жюль Кунде срезал мяч в собственные ворота. Однако отыграться "зелено-белые" уже не смогли.

Обзор матча

Благодаря победе "Барселона" (50 очков) укрепила свое лидерство в Примере, увеличив отрыв от "Реала" до восьми баллов. "Сливочные" 2 февраля в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги примут "Валенсию".

"Бетис" остался на шестой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 31 зачетный пункт.

В следующем матче чемпионата Испании команда Хави 5 февраля дома встретится с "Севильей", днем ранее "Бетис" будет принимать "Сельту".

Читайте также:

Малиновский помог "Марселю" одержать победу и выйти на второе место в чемпионате Франции (видео)

Определились финалисты Кубка английской лиги: когда решающий матч за трофей

Фиаско Моуринью: "Рома" сенсационно вылетела из Кубка Италии от худшей команды Серии А (видео)