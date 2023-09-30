Автогол Рамоса позволил "Барселоне" обыграть "Севилью" и возглавить Ла Лигу (видео)

"Сине-гранатовые" потеснили "Жирону" Цыганкова и Довбика с первого места в турнирной таблице.

"Барселона" на собственном поле одолела "Севилью" в стартовом матче 8-го тура испанской Ла Лиги – 1:0 .

Команда Хави владела инициативой, но долго не могла распечатать ворота гостей. И все же, ближе к завершению второго тайма каталонцам удалось вырвать победу – знаменитый защитник "нервионцев" Серхио Рамос срезал мяч в свои ворота после скидки головой от 16-летнего вингера "блаугранас" Ламина Ямаля.

Обзор матча

После этого матча "Барселона" (20 очков) поднялась на первое место в чемпионате Испании, сдвинув с вершины таблицы "Жирону" (19 баллов) Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которая 30 сентября будет принимать мадридский "Реал" (18 пунктов). "Севилья" (7 очков) занимает 12-ю позицию.

В следующем туре Примеры подопечные Хави 8 октября на выезде встретятся с "Гранадой". Днем ранее "Севилья" примет "Райо Вальекано".

Кроме того, на следующей неделе оба клуба проведут матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Барселона", которая соревнуется в группе донецкого "Шахтера", 4 октября на выезде сыграет с "Порту". "Севилья" 3 октября в гостях померяется силами с ПСВ.

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