Автомобиль въехал в сборную по велотреку: есть пострадавшие

Во время тренировочного забега в Испании на сборную Германии наехал автомобиль.

Национальная сборная Германии по велотреку начала тренировочный забег от отеля в Пальме и была сбита автомобилем уже через 2,7 километра.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации велоспорта Германии.

Шесть спортсменов получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. 89-летний водитель не заметил группу и столкнулся с ней. Свидетелем аварии стал сопровождавший команду тренер Лукас Шедлих.

Медики обнаружили, что некоторые спортсмены получили серьезные травмы, но, к счастью, они не угрожали жизни. Пострадали Бенджамин Боос, Тобиас Бак-Грамко, Бруно Кесслер (все REMBE rad-net), Макс-Дэвид Бриз, Мориц Аугенштейн (RSC Ellmendingen) и Луи Генцик (SSV Gera).

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб Павел Унгурян — чемпион Украины по панкратиону, многократный победитель соревнований и фанат ФК "Буковина".

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