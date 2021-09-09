Автор дубля в ворота сборной Украины попался на допинге: грозит ли Казахстану техническое поражение

Автор дубля в ворота сборной Украины попался на допинге: грозит ли Казахстану техническое поражение

Хавбек казахов Руслан Валиуллин провалил допинг-тест, но результат встречи с Украиной не будет пересмотрен.

Полузащитник "Тобола" и сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который забил два гола в ворота Украины в матче 4-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022, сдал положительный допинг-тест.

Об этом у себя в Telegram сообщил журналист Айдын Кожахмет. Также эту информацию уже официально подтвердил клуб, за который выступает Валиуллин.

Грозит ли Казахстану техническое поражение в матче с Украиной

За нарушение антидопинговых правил Валиуллина могут дисквалифицировать, а также аннулировать его голы в ворота сборной Украины. В то же время исход поединка Казахстан - Украина (2:2) не изменится.

Регламент ФИФА предусматривает, что применение санкций возможно только в том случае, если допинг обнаружили сразу у 2 футболистов сборной. Таким образом, голы Валиуллина в протоколе матча, вероятно, будут указаны без авторства, однако счет 2:2 останется в силе.

Как отреагировали на новость в сборной Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков ответил на вопрос о прваленом допинг-тесте Валиуллина достаточно сдержанно.

"Отношусь отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить свое счастье", - заявил Петраков на пресс-конференции после товарищеского матча с Чехией.

После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше команды Петракова. Казахстан набрал 3 очка в пяти встречах и замыкает нашу группу.

В следующем матче квалификации "сине-желтые" 9 октября сыграют на выезде против Финляндии. Казахстан в тот же день дома примет команду Боснии и Герцеговины.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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